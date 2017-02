Panama-StadtPanamaische Ermittler haben die Wohnungen der durch die sogenannten Panama Papers bekannt gewordenen Kanzlei Mossack Fonseca durchsucht. Beamte trafen am Freitag (Ortszeit) in den Privaträumen von Jürgen Mossack und Ramón Fonseca Mora ein. Diesen wird vorgeworfen, mit ihrer Kanzlei dem brasilianischen Baukonzern Odebercht die Weiterleitung von Bestechungsgeldern in mehrere Länder ermöglicht zu haben. Bereits am Donnerstag waren Mossack und Fonseca festgenommen und ihre Büros durchsucht worden.

Odebrecht hat eingeräumt, umgerechnet rund 750 Millionen Euro Bestechungsgelder in ganz Lateinamerika gezahlt zu haben. Fonseca hat kritisiert, die Ermittler hätten ihn in dem Fall zum Sündenbock gemacht, anstatt danach zu forschen, wer die Bestechungssummen angenommen hat.