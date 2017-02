MünchenDer ukrainische Präsident Petro Poroschenko vergleicht die russische Außenpolitik mit dem Expansionsdrang Deutschlands unter Adolf Hitler und warnt den Westen vor der Wiederholung historischer Fehler. Europa und die USA dürften keine Beschwichtigungspolitik gegenüber Russland betreiben wie europäische Mächte 1938 gegenüber Nazi-Deutschland, sagte Poroschenko am Freitag auf der Sicherheitskonferenz in München. Der neue US-Präsident Donald Trump hatte mit Russland-freundlichen Äußerungen Zweifel an einer Fortsetzung der westlichen Sanktionen gegenüber Russland in der Ukraine-Krise geweckt.