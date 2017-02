Am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz soll am Samstag nach Angaben des Auswärtigen Amtes ein neuer Anlauf zu einem Waffenstillstand in der Ostukraine unternommen werden. Außenminister Sigmar Gabriel habe seine Kollegen aus Russland, der Ukraine und Frankreich im Rahmen des sogenannten Normandie-Formats zu dem Treffen am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz eingeladen, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes am Mittwoch in Berlin. Hintergrund sei die jüngste Eskalation der Kämpfe in der Ostukraine in den vergangenen Wochen.

Zuvor hatte die russische Regierung die nun auch von der neuen US-Regierung geforderte Rückgabe der Halbinsel Krim an die Ukraine erneut abgelehnt. Russland hatte die ukrainische Halbinsel im März 2014 annektiert, worauf die EU und die USA Sanktionen gegen Russland verhängten.