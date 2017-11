NaypyidawMyanmar akzeptiert die Rückkehr der nach Bangladesch geflüchteten Rohingya. Ein Regierungsvertreter aus Myanmar teilte mit, am Donnerstag sei eine Vereinbarung mit dem Nachbarland getroffen worden, mit der Hunderttausenden Flüchtlingen die Rückkehr ermöglicht werde.

In den vergangenen Monaten sind etwa 620.000 Angehörige der muslimischen Rohingya aus dem überwiegend buddhistisch geprägten Myanmar nach Bangladesch geflohen. Seit dem Aufstand von Rohingya-Extremisten in Myanmar am 25. August geht das Militär verstärkt gegen die Minderheit vor. Die Vereinten Nationen und mehrere Staaten werfen der Armee des überwiegend buddhistischen Landes im Konflikt mit den Extremisten „ethnische Säuberungen“ vor. Die Regierung des früher Birma genannten Landes weist dies zurück. Sie stuft die Rohingya als Staatenlose ein, auch wenn sie seit Generationen in dem Land leben.