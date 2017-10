Als Reaktion auf eine Reihe mysteriöser Erkrankungen von US-Diplomaten in Kuba haben die USA die Ausweisung von 15 kubanischen Diplomaten aus Washington angeordnet. Die Botschaftsmitarbeiter hätten nun sieben Tage Zeit das Land zu verlassen, teilte das US-Außenministerium am Dienstag mit. „Wir haben die Entscheidung getroffen, weil Kuba nicht in der Lage ist, angemessene Maßnahmen zu ergreifen, um unsere Diplomaten zu schützen“, sagte US-Außenminister Rex Tillerson am Dienstag.

Deshalb hatten die USA in der vergangenen Woche beschlossen, mehr als die Hälfte ihres Botschaftspersonals aus Havanna abzuziehen und zugleich eine Reisewarnung ausgesprochen. Beschäftigte hatten dort über Hörverlust, Schwindel, Kopfschmerzen, Erschöpfung und Schlafstörungen geklagt.