WashingtonDonald Trump hat versucht, aus dem Terroranschlag in London innenpolitischen Nutzen zu ziehen. Während die Schreckensmeldungen vom Tatort eintrafen und ein erstes diffuses Bild der Angriffe ergaben, bewarb der US-Präsident auf Twitter seinen Kampf um Einreisesperren. „Wir müssen klug, aufmerksam und hart sein“, schrieb er. „Die Gerichte müssen uns unsere Rechte wiedergeben. Wir brauchen das Einreiseverbot als Extra-Maßnahme für die Sicherheit!.“ Erst sieben Minuten später richtete er eine solidarische Botschaft an Großbritannien: „Was auch immer die Vereinigten Staaten tun können, um in London und dem Vereinigten Königreich zu helfen - wir werden da sein.“

Trump braucht dringend einen innenpolitischen Erfolg und hofft offenbar, dass die Angst vor Terrorangriffen seiner Abschottungsagenda neues Leben einhaucht. Im Wahlkampf hatte er angekündigt, Muslimen die Einreise zu verbieten, „bis wir wissen, was los ist“. Kurz nach seinem Amtsantritt setzte Trump tatsächlich weitreichende Einwanderungssperren in Kraft.