IzmirNach dem Anschlag in der türkischen Stadt Izmir hat die Polizei 18 Personen festgenommen. Wie Justizminister Bekir Bozdag am Freitag weiter mitteilte, gibt es in der Regierung keine Zweifel, dass die verbotene Kurdische Arbeiterpartei PKK hinter dem Gewaltakt steckt. Bei der Explosion einer Autobombe und einer Schießerei vor einem Gerichtsgebäude in Izmir kamen am Donnerstag zwei Menschen ums Leben.