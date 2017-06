BerlinNach dem schweren Anschlag in Kabul ist ein zweiter afghanischer Wachmann der deutschen Botschaft gestorben. Der Mann sei seinen schweren Verletzungen erlegen, sagte eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes am Freitag in Berlin. Die Mitarbeiter der diplomatischen Vertretung, die am Mittwoch vor Ort waren, würden nach und nach ausgeflogen. Der Botschafter, der sich zum Zeitpunkt des Attentats in Deutschland befand, sei inzwischen nach Kabul zurückgekehrt. „Wir werden mit einem Kernteam in Kabul weiterarbeiten“, sagte die Sprecherin. Zunächst müsse geklärt werden, wie schwer die Schäden an der Botschaft seien.

Bei dem Anschlag in unmittelbarer Nähe der deutschen Vertretung wurden mehr als 80 Menschen getötet. Die Bundesregierung beschränkte danach die Abschiebung von Afghanen. Bis zu einer neuen Beurteilung der Sicherheitslage am Hindukusch sollen nur noch Kriminelle und Gefährder in ihre Heimat zurückgebracht werden.