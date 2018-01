WashingtonUS-Präsident Donald Trump hat nach dem verheerenden Taliban-Anschlag in Kabul den Islamisten den Kampf bis zum Ende angesagt. Bei einem Treffen mit Vertretern des UN-Sicherheitsrates verurteilte er am Montag die Anschläge der Taliban aufs Schärfste. „Es ist abscheulich“. Mit ihren Gräueltaten machten sie selbst vor Frauen und Kindern nicht Halt. „Wir wollen nicht mit den Taliban reden“, sagte Trump. „Wir werden zu Ende bringen, was wir zu Ende bringen müssen, und was bislang niemand in der Lage war zu beenden - wir werden imstande sein, es zu tun.“

Am Samstag waren im belebten Zentrum der afghanischen Hauptstadt mehr als 100 Menschen getötet worden, als ein in einem Krankenwagen versteckter Sprengsatz detonierte. Zu der Tat bekannten sich die Taliban.