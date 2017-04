Bild vergrößern Das Symbolbild zeigt eine Straße in Oslo: In der Innenstadt haben Polizisten ein „bombenähnliches“ gerät gefunden. Reuters Bild:

In Norwegen, dem Nachbarland von Schweden, wo am Freitag ein Mann mit einem Lkw in eine Menschenmenge raste, hat die Polizei eine „bombenähnliche“ Vorrichtung gefunden. Einen Verdächtiger ist bereits festgenommen worden.