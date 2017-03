Frankfurt/MainDas Deutsche Aktieninstitut (DAI) dringt auf tragfähige Übergangsregelungen in den absehbar schwierigen Brexit-Verhandlungen. „Für alle beteiligten Volkswirtschaften ist es notwendig, dass die Unternehmen Rechtssicherheit bekommen“, forderte DAI-Chefin Christine Bortenlänger am Donnerstag in Frankfurt bei der Vorstellung eines Positionspapiers mit Handlungsempfehlungen. In einem Zeitraum von zwei Jahren sei es „unmöglich, jeden Rechtsbereich thematisch vollständig zu erfassen“. Daher seien Übergangslösungen nötig, auf die sich die Wirtschaft rechtzeitig einstellen könne.

Die Briten hatten sich im Juni für den Austritt aus der Europäischen Union entschieden (Brexit). Bis Ende März will die Regierung in London den Scheidungsantrag in Brüssel einreichen, erst dann können die auf zwei Jahre befristeten Austrittsverhandlungen beginnen.