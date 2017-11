RomItaliens Ex-Ministerpräsident Silvio Berlusconi muss sich italienischen Medienberichten zufolge von Februar an wieder vor Gericht verantworten. Dem 81-Jährigen werde vorgeworfen, einem Pianisten für eine Falschaussage in dem spektakulären Prozess um die „Bunga Bunga Partys“ in seiner Villa Arcore bei Mailand 2013 monatlich 3000 Euro gezahlt zu haben, wie die Nachrichtenagentur Ansa am Donnerstag unter Berufung auf das Gericht in Siena berichtete. Demnach soll der Prozess am 1. Februar starten.

Ein weiteres Verfahren in Sachen Zeugenbestechung soll bereits im Januar vor einem Gericht in Mailand beginnen, wo sich Berlusconi laut „Corriere della Sera“ mit mehr als 20 weiteren Angeklagten verantworten muss. Mehreren Tänzerinnen und Showgirls werden dabei Falschaussagen gegen Bezahlung vorgeworfen.