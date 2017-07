LondonGroßbritannien wird sich nach den Worten von Schatzkanzler Philip Hammond auch nach seinem EU-Austritt noch jahrelang an Regeln der Union halten. Nach dem für 2019 vorgesehenen Brexit sollten in einer bis zu drei Jahre langen Übergangsperiode einige EU-Bestimmungen weiter gelten, sagte Hammond am Freitag dem Fernsehsender Sky News. Das sei nötig, um vom Status quo zu einer neuen Normalität zu finden. Die Übergangszeit solle aber noch vor den nächsten Unterhauswahlen enden, die für 2022 vorgesehen sind.