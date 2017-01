AnkaraDie britische Regierungschefin Theresa May wird einen Tag nach ihrem Besuch in den USA mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan zusammentreffen. Die Gespräche am Samstag werden sich darum drehen, den Handel zwischen beiden Ländern nach dem geplanten Austritt Großbritanniens aus der EU auszubauen. Zudem wollen beide Staaten stärken in der Sicherheit und dem Kampf gegen Terrorismus zusammenarbeiten. Als erste ausländische Regierungschefin hatte May am Freitag den neuen US-Präsidenten Donald Trump getroffen.

Die britische Premierministerin steht unter einem gewissen Druck, das Vorgehen der türkischen Regierung nach dem versuchten Putsch vom Juli 2016 zu verurteilen. Großbritannien habe die Türkei gedrängt, sicherzustellen, dass die Antwort Ankaras auf den Putsch angemessen und gerechtfertigt sei sowie im Einklang mit den internationalen Menschenrechtsverpflichtungen stehe, teilte ihr Regierungsbüro mit.