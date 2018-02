BagdadDie USA haben nach Angaben der irakischen Regierung damit begonnen, ihre Truppenpräsenz in dem Land zu verringern. „Die Schlacht gegen Daesh ist vorbei und deshalb wird die amerikanische (Militär-)Präsenz reduziert“, bestätigte Regierungssprecher Saad al-Hadithi am Montag der Nachrichtenagentur AP in Bagdad. Daesh ist eine alternative Abkürzung für die Terrormiliz Islamischer Staat.

Al-Hadithi betonte, dass der Abzug noch in einer sehr frühen Phase sei und dass die amerikanischen Truppen nicht vollständig den Irak verlassen würden. Seit 2014 hat die US-geführte Koalition die Regierungstruppen im Kampf gegen den IS unterstützt, der damals weite Teile des Iraks einschließlich der zweitgrößten Stadt Mossul erobert hatte. Im vergangenen Jahr kam die militärische Wende mit der Wiedereroberung Mossuls und der Vertreibung des IS aus fast allen irakischen Gebieten.