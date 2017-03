Nach dem Angriff auf der Westminster Bridge in London hat die britische Polizei acht Menschen festgenommen. Sie seien im Zuge der Ermittlungen in Gewahrsam genommen worden, weil sie Anschläge geplant hätten, teilten die Behörden mit. Unterdessen starb ein 75 Jahre altes Opfer des Angriffs vom Mittwoch an seinen Verletzungen. Damit stieg die Zahl der Todesopfer auf fünf – neben einem Polizisten und dem Angreifer selbst wurden drei Zivilisten getötet, die zur Tatzeit auf der Brücke unterwegs gewesen waren.

Unter den Festgenommenen waren laut Polizei eine Frau aus dem Osten Londons, ein Mann und eine Frau aus Birmingham sowie eine weitere Frau und drei Männer aus einem anderen Teil der Stadt. Die Terrormiliz Islamischer Staat beanspruchte die Tat des 52-jährigen vorbestraften Briten Khaled M. für sich. Er sei ein „Soldat des IS“ gewesen, verkündeten die Extremisten am Donnerstag über ihr Sprachrohr Amak.