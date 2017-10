MadridIn Katalonien stehen die Zeichen auf maximaler Konfrontation. Der katalanische Regierungschef Carles Puigdemont hat auch die zweite Frist verstreichen lassen, die ihm die spanische Regierung gesetzt hat, um die Unabhängigkeitserklärung der Region ad acta zu legen. In einem Brief an Madrid erklärte Puigdemont, die Wahlbeteiligung bei dem illegalen Referendum in Katalonien sei größer gewesen als bei der Abstimmung über den Brexit.

Ambivalent ist der letzte Satz. In ihm droht Puigdemont damit, „über die formale Unabhängigkeit abzustimmen, über die am 10. Oktober nicht abgestimmt worden ist“. Zum einen lässt sich das so lesen, als wäre es die Antwort, auf die Rajoy ursprünglich gewartet hatte. Nämlich die, dass Puigdemont die Unabhängigkeit bisher noch nicht erklärt hat. Gleichzeitig distanziert sich Puigdemont aber auch nicht von ihr, sondern droht mit der formalen Umsetzung, falls Rajoy weiterhin nicht zum Dialog mit ihm bereit sei. Der Brief ist deshalb trotz seiner gewundenen Rhetorik kein Friedenszeichen.