New YorkDie Anhörung war sensationell, der Andrang riesengroß. Fast drei Stunden sprach James Comey vor einem Senatsausschuss über seinen Rauswurf vor wenigen Wochen. Dort beschuldigte der frühere FBI-Chef den US-Präsidenten, ihn in Ermittlungen wegen der Einmischung Russlands in den US-Wahlen behindert zu haben und bezeichnete ihn gar als Lügner.

Jetzt feuert Trump zurück – entgegen dem Anraten von Beratern. Auf Twitter beschuldigte er Comey „falscher Erklärungen“ und „Lügen“, bezeichnete ihn als „verräterischen Informanten“.