KairoÄgypten hat nach den Worten seines Präsidenten Ausbildungsstützpunkte von Extremisten angegriffen, die Stunden zuvor einen tödlichen Anschlag auf koptische Christen südlich von Kairo verübt hatten. Nähere Einzelheiten nannte Präsident Abdel Fattah al-Sisi zunächst nicht. Aus offiziellen Kreisen verlautete, Kampfflugzeuge hätten Stützpunkte von Extremisten im Osten Libyens angegriffen. Die Kampfjets hätten das Hauptquartier des Shura-Rats in der Stadt Darna ins Visier genommen. Örtliche Milizen dort sollen Verbindungen zu Al-Kaida haben.

Ägypten werde jegliche Ausbildungsstützpunkte von Extremisten angreifen, die Anschläge in Ägypten verübten, wo immer sie seien, sagte Al-Sisi. In einer im Fernsehen übertragenen Rede appellierte er am Abend direkt an US-Präsident Donald Trump, den Kampf gegen den Terror anzuführen. Zugleich wiederholte er Forderungen nach einer Bestrafung von Ländern, die Extremisten finanzierten, ausbildeten oder bewaffneten.