Nach nur vier Wochen im Amt muss sich US-Präsident Donald Trump schon nach einem neuen Sicherheitsberater umschauen.

Ein Posten in der US-Regierung ist schon wieder frei. Donald Trumps Sicherheitsberater Michael Flynn scheiterte an seinen Telefonaten mit dem russischen Botschafter in den USA. In Moskau kommt der Rücktritt nicht gut an.