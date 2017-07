TriestWenige Tage nach dem G20-Gipfel kommen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron und der italienische Ministerpräsident Paolo Gentiloni zu einem Dreiertreffen zusammen. Das Gespräch soll nach offiziellen Angaben am Mittwochnachmittag im Hafen der norditalienischen Stadt Triest stattfinden, vor Beginn eines Gipfels von sechs Westbalkan-Staaten mit mehreren EU-Ländern.

Nach dem G20-Gipfel und einem G20-Vorbereitungstreffen in Berlin treffen Merkel, Macron und Gentiloni damit zum dritten Mal binnen zwei Wochen zusammen. Bei der Pressekonferenz in Berlin hatten sich Macron und Gentiloni auf offener Bühne einen Schlagabtausch über die Flüchtlingspolitik geliefert. Italien hatte sich wegen der vielen Flüchtlinge, die über das Mittelmeer nach Italien kommen, zuletzt mehrfach mit Hilferufen an seine europäischen Partner gewandt.