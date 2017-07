New YorkKurz nachdem US-Präsident Donald Trump Hamburg verlassen hat, greift er im Flieger auf den Weg zurück in die Heimat zum Smartphone, um die deutsche Polizei und auch Bundeskanzlerin Angela Merkel zu loben. „Polizei und Militär haben spektakuläre Arbeit in Hamburg geleistet. Jeder fühlte sich trotz der Anarchisten total sicher“, schreibt er. In einem Tweet nur wenige Minuten zuvor bedankt er sich bei Merkel für ihre Bemühungen: „Der G20-Gipfel war ein wunderbarer Erfolg und von Bundeskanzlerin Angela Merkel wunderschön umgesetzt. Vielen Dank!“