 Trump verteidigt sich in Russland-Affäre

US-Präsident Donald Trump hat sich nach dem Geständnis seines ehemaligen Sicherheitsberaters Michael Flynn verteidigt. Es habe "absolut keine Absprachen" zwischen seinem Wahlkampfteam und Russland gegeben, betonte Trump am Samstag. Flynn hatte gestanden, in der Russland-Affäre falsch ausgesagt zu haben und will mit Sonderermittler Robert Mueller zusammenarbeiten. Der Fernsehsender ABC hatte unter Berufung auf einen Vertrauten Flynns berichtet, der ehemalige General sei bereit auszusagen, dass ihn Trump während des Wahlkampfs angewiesen habe, Kontakte zu Russen zu knüpfen.