 Trump beendet Asien-Reise

Nach seiner bislang längsten Auslands-Tour von knapp zwei Wochen wird der US-Präsident in der Nacht zum Mittwoch in Washington zurück erwartet.

Mit einem weiteren Gipfeltreffen auf den Philippinen hat US-Präsident Donald Trump am Dienstag seine Asien-Reise beendet. Zum Abschluss nahm Trump in der Hauptstadt Manila kurz an einem Treffen mit Staats- und Regierungschefs aus Ostasien teil, darunter auch Chinas Premierminister Li Keqiang.

Das Ostasien-Treffen unter Vorsitz des philippinischen Präsidenten Rodrigo Duterte war der letzte in einer ganzen Gipfel-Serie. Die Runde in Manila begann verspätet, Trump entschloss sich früher als geplant zur Abreise und nahm am so genannten Familienfoto nicht teil.

Reportern sagte Trump im Anschluss, er habe eine unglaublich erfolgreiche Reise hinter sich. Er habe auf höchster Ebene neue Freunde kennengelernt und Dinge erlebt, die nie zuvor jemand erlebt habe.