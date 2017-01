MoskauRussland will trotz Hacker-Vorwürfen durch den künftigen amerikanischen Präsidenten Donald Trump gute Beziehungen zu den USA pflegen. „Wir in Moskau hoffen wirklich, dass unsere Präsidenten miteinander auskommen werden“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Donnerstag der Agentur Interfax zufolge in Moskau. „Das bedeutet aber nicht, dass man mit allem einverstanden sein muss. Das ist kaum möglich.“

Trump hatte zuvor erstmals eingeräumt, dass auch er Russland hinter Hackerangriffen während des Präsidentschaftswahlkampfes sieht. „Was das Hacking angeht: Ich denke, es war Russland“, sagte er am Mittwoch bei seiner ersten Pressekonferenz nach der Wahl.