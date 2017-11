StraßburgDas EU-Parlament hat sich zum zweiten Mal innerhalb weniger Monate mit der Rechtsstaatlichkeit Maltas befasst. In einem Resolutionsentwurf, über den die Abgeordneten am Mittwoch abstimmen wollen, wird eine regelmäßige Überwachung der Einhaltung europäischer Grundwerte in Malta gefordert.

Zudem soll eine Delegation in das Land reisen, um die Lage vor Ort zu untersuchen. Anlass für die Debatte am Dienstag in Straßburg war die Ermordung der Journalistin Daphne Caruana Galizia vor einem Monat.