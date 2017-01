Washington Der scheidende CIA-Direktor John Brennan hat den künftigen US-Präsidenten Donald Trump wegen dessen Kritik an den Geheimdiensten angegriffen. Wenige Tage vor der Amtseinführung von Trump warnte Brennan den Republikaner am Sonntag in einem Interview mit dem Sender „Fox News“, Russland nicht zu schnell freizusprechen. Trump müsse beachten, was er sage - und stets die Konsequenzen bedenken. „Spontaneität ist nichts, was nationale Sicherheitsinteressen schützt.“ Es gehe nicht nur um die Person Trump. „Es geht um die Vereinigten Staaten von Amerika.“

Trumps spontanes Twittern und seine Impulsivität seien nicht im Interesse der nationalen Sicherheit. Der 70-Jährige müsse verstehen, dass er eine Gelegenheit bekomme, etwas für die nationale Sicherheit zu tun, das im Gegensatz zu „Reden und Twittern“ stehe, sagte Brennan. Trump habe außerdem noch nicht vollständig begriffen, welche Bedrohung Russland für die USA darstelle.