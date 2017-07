BudapestUngarns Ministerpräsident Viktor Orban hat die Werbekampagne seiner Regierung gegen den US-Mäzen George Soros gegen Antisemitismus-Vorwürfe verteidigt. Soros sei für die massenhafte „illegale Migration“ aus dem Nahen Osten verantwortlich und gefährde damit die Sicherheit Ungarns. Jeder, der dies tue - „ungeachtet seiner Herkunft, Religionszugehörigkeit oder seines Vermögens“ - habe mit politischen und rechtlichen Gegenmaßnahmen Budapests zu rechnen, schrieb Orban am Freitag an den Präsidenten des Verbands Jüdischer Gemeinden in Ungarn (MAZSIHISZ), Andras Heisler. „Der Milliardenspekulant George Soros“ habe „unzählige Male klargemacht“, dass er Millionen „Migranten“ in Europa „ansiedeln“ wolle.

Kurz nach Orbans Stellungnahme schloss sich die israelische Botschaft in Ungarn der Kritik der jüdischen Gemeinden an. Die Kampagne gegen Soros „ruft nicht nur traurige Erinnerungen wach, sondern schürt auch Hass und Angst“, schrieb Botschafter Yossi Amrani am Samstag bei Facebook. Mitte Juli ist ein offizieller Besuch des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu in Ungarn geplant.