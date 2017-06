New YorkUS-Präsident Donald Trump hat die Kündigung dreier CNN-Journalisten für neue Angriffe auf den Nachrichtensender genutzt. Die drei hatten ihre Kündigung eingereicht, nachdem CNN einen Artikel zur Russland-Affäre auf der Webseite zurückgezogen hatte. „Wow, CNN musste große Story zu „Russland“ zurückziehen, drei Angestellte mussten kündigen. Was ist mit den anderen falschen Geschichten, die sie machen? Fake News!“, twitterte Trump am Dienstag.

Der Artikel, in dem es um mutmaßliche Ermittlungen eines US-Senatsausschusses zu einem Treffen des Trump-Vertrauten Anthony Scaramucci und einem russischem Geschäftsmann ging, war am vergangenen Donnerstag auf der Internetseite des Senders veröffentlicht worden. Am Freitag zog CNN den Artikel zurück, entschuldigte sich bei Scaramucci und begründete den Schritt damit, dass redaktionelle Standards nicht eingehalten worden seien. Ob in dem Artikel tatsächlich etwas falsch berichtet wurde und - wenn ja - was das war, teilte CNN zunächst nicht mit.