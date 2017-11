HarareViele Simbabwer haben sprachlos auf den Fernseher gestarrt: Langzeitpräsident Robert Mugabe hat sich in einer Rede an die Nation am Sonntagabend trotz des Militärputsches und eines Ultimatums seiner Partei geweigert, von seinem Amt zurückzutreten. Die Regierungspartei Zanu-PF wollte am Montag die Vorbereitungen für ein Amtsenthebungsverfahren einleiten, falls Mugabe (93) nicht bis Montagmittag (1100 MEZ) seinen Rücktritt erklären sollte.

Die einflussreiche Gruppe der Veteranen des Befreiungskampfes rief indes zu neuen Massenprotesten gegen Mugabe auf. Der Präsident steht seit einem Militärputsch in der vergangenen Woche unter Hausarrest.