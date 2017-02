Kuala LumpurNach ersten Fahndungserfolgen hat Südkorea die Regierung in Pjöngjang beschuldigt, Drahtzieher des vermuteten Giftmords an dem Halbbruder des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un gewesen zu sein. „Wir glauben, dass das nordkoreanische Regime hinter diesem Zwischenfall steht, da fünf Verdächtige Nordkoreaner sind“, sagte ein Sprecher des südkoreanischen Vereinigungsministeriums, das für die Beziehungen mit dem verfeindeten Nachbarland zuständig ist, am Sonntag. Zuvor war ein Nordkoreaner in Malaysia festgenommen worden. Vier weitere aus dem weitgehend isolierten Land stammende Verdächtige seien noch am Tag des vermuteten Giftanschlags am Flughafen von Kuala Lumpur aus Malaysia geflohen, teilte die Polizei mit.

Zusammen mit der internationalen Polizeibehörde Interpol versuchen die Fahnder in Malaysia nun die Flüchtigen aufzuspüren. Die vier Nordkoreaner seien in einem anderen Land untergetaucht und würden keine Diplomatenpässe, sondern normale Ausweise mit sich führen. Die Verdächtigen reisten der Polizei zufolge erst wenige Tage vor dem Anschlag nach Malaysia ein. Zudem fahndet die Polizei nach einem weiteren Nordkoreaner sowie zwei anderen Personen, die zwar nicht der Tat bezichtigt würden, aber bei der Aufklärung des Falles helfen sollten.