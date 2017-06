MossulNach der Eroberung der zerstörten Großen Moschee von Al-Nuri in Mossul hat das irakische Militär das von der Islamisten-Miliz IS ausgerufene Kalifat für beendet erklärt. „Ihr erfundener Staat ist zusammengebrochen“, sagte am Donnerstag ein Militärsprecher im staatlichen Fernsehen.

In der von IS-Kämpfern vergangene Woche gesprengten Moschee hatte ihr Anführer Abu Bakr al-Bagdadi 2014 einen islamischen Gottesstaat für Teile Syriens und des Irak ausgerufen. Die Millionenmetropole Mossul diente dem IS als faktische Hauptstadt im Irak.