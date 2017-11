BerlinDie Bundesregierung hat Simbabwe nach dem Rücktritt von Langzeitmachthaber Robert Mugabe eine Wiederaufnahme der Entwicklungshilfe in Aussicht gestellt. Voraussetzungen dafür seien allerdings Fortschritte in Sachen Demokratisierung und „eine Legitimierung durch Wahlen“, sagte der geschäftsführende Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) am Donnerstag in Berlin. Dann wäre es auch möglich, „dass wir die Regierungsverhandlungen wieder aufnehmen“.

Deutschland hatte die offizielle Entwicklungszusammenarbeit mit dem südafrikanischen Land 2002 als Reaktion auf politisch motivierte Gewalt, Enteignungen und Wahlfälschung gestoppt. Die EU verhängte Sanktionen. Nach der Bildung einer Einheitsregierung 2009 unterstützte Deutschland bis 2013 Projekte zur Stärkung von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit.