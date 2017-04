LondonDie britische Premierministerin Theresa May will im Zuge der angesetzten Neuwahl nicht an TV-Duellen teilnehmen. Das meldete die britische Nachrichtenagentur PA am Dienstag unter Berufung auf Regierungskreise. Kritik für das Vorgehen gab es via Twitter unter anderem von der Opposition. Der Chef der oppositionellen Labour-Partei, Jeremy Corbyn, schrieb: Wenn es bei der Neuwahl um Führung gehe, wie May angekündigt habe, dann solle sie einer TV-Debatte nicht ausweichen.