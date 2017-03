MoskauDer russische Oppositionsführer Alexej Nawalny ist nach den von ihm organisierten Protesten gegen Regierungskorruption zu einem Bußgeld von umgerechnet etwa 320 Euro verurteilt worden. Ein Moskauer Gericht verhängte diese Strafe am Montag und damit einen Tag, nachdem Nawalny auf dem Weg zu einer Protestversammlung in der Hauptstadt festgenommen worden war. Zehntausende Menschen waren am Sonntag landesweit auf die Straße gegangen.

Der Kreml wirft den Protestorganisatoren vor, Menschenleben in Gefahr gebracht zu haben, indem sie Leute zu nicht genehmigten Demonstrationen aufgerufen hätten. Das Bußgeld von 20.000 Rubel gegen Nawalny ist eine relativ milde Strafe dafür, eine nicht genehmigte Kundgebung organisiert zu haben. Dem Präsidentschaftsbewerber Nawalny hatten für diesen Vorwurf bis zu 15 Tage Haft gedroht. Zu weiteren Vorwürfen, Nawalny habe sich der Festnahme widersetzt, verhängte das Gericht am Montag zunächst kein Urteil. Der 40-Jährige hatte die Nacht zum Montag im Gefängnis verbracht.