Die Huthi-Rebellen, die weite Teile vor allem im Nordwesten des Jemens beherrschen, hatten am Dienstag erneut eine Rakete auf die saudische Hauptstadt Riad abgeschossen. Diese wurde abgefangen und in der Luft zerstört. Deutschland und die USA hatten den Angriff scharf verurteilt. Vorwürfe an den Iran, es liefere Raketen an die schiitischen Aufständischen, wies Teheran am Mittwoch zurück.

Bereits im November und Anfang Dezember hatte die saudische Luftwaffe gemeldet, Raketen abgefangen zu haben. Als Reaktion auf die Rakete, die die Huthis im November abfeuerten, hatte das Militärbündnis eine Blockade über Jemens Flug- und Seehäfen verhängt. Dies verschärfte die verheerende humanitäre Lage in dem Land weiter.