DubaiNach dem Abfangen einer aus dem Jemen gestarteten Rakete in Riad hat Saudi-Arabien den Iran gewarnt. Der Schuss der Rakete könne als „Kriegsakt“ definiert werden, ging aus einer Mitteilung der von Saudi-Arabien geführten Militärkoalition am Montagmorgen hervor. Die Rolle Irans und dessen Kommando der Huthi in dieser Sache seien ein deutliches Zeichen der Aggression gegen die Nachbarländer. Der Frieden und die Sicherheit in der Region würden gefährdet.

Am Samstag hatte die saudi-arabische Zivilluftfahrtbehörde eine Rakete auf dem König-Chalid-Flughafen in Riad gestoppt. Das Geschoss soll keine Schäden angerichtet haben. Das ultrakonservative sunnitische Königreich und sein schiitischer Rivale Iran haben jeweils Interessen in dem jahrelangen Konflikt im Jemen. Das von Saudi-Arabien dominierte Militärbündnis bekämpft die vom Iran unterstützten Huthis seit März 2015 aus der Luft, um die international anerkannte Regierung von Präsident Abed Rabbo Mansur Hadi zurück an die Macht zu bringen.