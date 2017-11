HarareNach dem Sturz des langjährigen simbabwischen Machthabers Robert Mugabe hat sein designierter Nachfolger Emmerson Mnangagwa demokratische Reformen in Aussicht gestellt. Man sei am Beginn einer „neuen Demokratie“, sagte der frühere Vizepräsident am Mittwoch vor Tausenden Anhängern in der Hauptstadt Harare nach seiner Rückkehr aus dem Exil. „Das Volk hat gesprochen. Die Stimme des Volkes ist die Stimme Gottes.“ Zugleich versprach er, für Wirtschaftswachstum und Arbeitsplätze zu sorgen. Dafür sei man auf die Hilfe der internationalen Gemeinschaft angewiesen. Mnangagwa soll am Freitag vereidigt werden.

Er hatte bereits am Dienstag die Bürger des südafrikanischen Staates aufgefordert, zusammenzustehen und Simbabwe wiederaufzubauen. Der Politiker war allerdings ein langjähriger Weggefährte Mugabes und in den 80er-Jahren für die Sicherheit des Landes zuständig. Damals wurden Menschenrechtlern zufolge 20.000 Zivilisten getötet.