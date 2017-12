Peking Spionagevorwürfe aus Deutschland haben in Chinas Staatsmedien eine Welle der Empörung losgetreten. Die Spionage-Theorie des deutschen Verfassungsschutzes gefährde die Beziehungen zwischen Deutschland und China, schrieb die parteinahe Zeitung „Global Times“ am Dienstag in einem Leitartikel, wonach keine Beweise für die Anschuldigungen vorgelegt worden seien.

Der Westen würden China immer leichtfertiger der Spionage bezichtigen, obwohl dies „in den meisten Fällen“ unbegründet sei. China habe sich bislang „sehr zurückhaltend gezeigt“ und selten Vorwürfe erhoben, um die diplomatischen Beziehungen nicht zu gefährden. Nun müssten aber „Gegenmaßnahmen“ ausgearbeitet werden, um sich gegen die Vorwürfe zu wehren. „Angriff ist das beste Mittel zur Verteidigung“.