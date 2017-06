LondonDie britische Polizei hat im Zusammenhang mit dem Anschlag von vor einer Woche zwei weitere Verdächtige festgenommen. Die beiden Männer im Alter von 27 und 28 Jahren stünden im Verdacht, Terroraktionen vorbereitet zu haben und seien im Laufe der Nacht im Osten Londons festgenommen worden, teilte die Polizei in der britischen Hauptstadt am Samstag mit. Die Behörden haben sieben Personen in Gewahrsam, die verdächtigt werden, Verbindungen zu den drei Attentätern unterhalten zu haben.

Diese hatten am Samstag vor Pfingsten auf der London Bridge einen Lieferwagen in eine Gruppe Fußgänger gelenkt und danach im nahegelegenen Borough Market wahllos auf Menschen eingestochen. Acht Personen kamen ums Leben, Dutzende wurden verletzt. Die Täter wurden von der Polizei erschossen.