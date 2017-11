Nach der Terrorattacke in New York mit acht Toten will US-Präsident Donald Trump die „Green-Card-Lotterie“ abschaffen. Die Verlosung verschafft jährlich bis zu 50 000 Ausländern aus aller Welt einen dauerhaften Aufenthaltsstatus mit Arbeitserlaubnis in den USA. Davon profitieren jedes Jahr auch viele Deutsche. „Ich beginne noch heute den Prozess, die Lotterie abzuschaffen“, sagt Trump vor einer Kabinettssitzung am Mittwoch in Washington und kündigte die Zusammenarbeit mit dem Kongress an.

„Der Terrorist kam in unser Land über das sogenannte „Diversity Visa Lottery Program““, schrieb Trump am Mittwoch auf Twitter. Er wolle stattdessen ein Migrationssystem, das auf den beruflichen Fähigkeiten der Bewerber basiere. Der demokratische Senator Charles Schumer habe 1990 die Green-Card-Lotterie eingeführt. „Wir müssen diesen Wahnsinn stoppen“, schrieb Trump am Mittwoch.