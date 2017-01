Mexiko-StadtNach heftiger Kritik an einem Besuch von Donald Trump war Luis Videgaray als Finanzminister Mexikos zurückgetreten – knapp vier Monate später ist er neuer Außenminister seines Landes. Mexikos Präsident Enrique Peña Nieto ernannte ihn am Mittwoch und vereidigte ihn zusammen mit der neuen Kulturministerin María García Cepeda.

Der damalige Präsidentschaftskandidat Trump hatte sich am 1. September in Mexiko zu einem privaten Gespräch mit Peña Nieto getroffen. Die Einladung an den Immobilienmogul war in Mexiko auf großes Unverständnis gestoßen. Trump hatte mexikanische Einwanderer in den USA als Vergewaltiger und Drogenhändler diffamiert und für den Fall seines Wahlsiegs den Bau einer Mauer an der Grenze zwischen den beiden Ländern angekündigt – die Mexiko bezahlen werde.