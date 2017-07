WashingtonUS-Justizminister Jeff Sessions will US-Medienberichten zufolge schon bald Pläne für strafrechtliche Ermittlungen wegen der jüngsten Indiskretionen durch Regierungsstellen vorlegen. Insbesondere sollten Medienberichte unter die Lupe genommen werden, in denen vertrauliches Geheimdienstmaterial veröffentlicht worden sei, berichteten am Mittwoch der Sender Fox News und die „Washington Post“. Präsident Donald Trump hatte Sessions am Dienstag vorgehalten, nicht hart genug gegen diejenigen vorzugehen, die geheime Informationen weitergegeben hätten.

Trumps neuer Kommunikationsdirektor Anthony Scaramucci sagte am Mittwoch zu Fox, es gebe Überbleibsel aus der Zeit von Präsident Barack Obama, „die nicht hilfreich sind“. Ranghohe Mitarbeiter in seiner Abteilung steckten hinter den Indiskretionen.