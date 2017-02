BerlinNato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat nach den US-Drohungen gegenüber den Alliierten die absolute Bedingungslosigkeit des Bündnisses betont. „Unser gemeinsamer Verteidigungskurs – Artikel 5 – ist bedingungslos, ist absolut, und es ist der Kern unseres Bündnisses“, sagte Stoltenberg am Donnerstag beim zweiten Tag des Treffens der Nato-Verteidigungsminister in Brüssel. Es sei nun nicht wichtig, „darüber zu spekulieren was passieren würde, wenn die Nato es nicht schafft, mehr für die Verteidigung auszugeben. Vielmehr sollten wir uns darauf konzentrieren, wie wir das schaffen.“ Es gehe auch nicht nur darum, wie viel Geld man ausgebe für Verteidigung, sondern auch, wie gut man es investiere.

Die USA drohen damit, ihre Unterstützung für die Nato-Partner zurückzufahren. US-Verteidigungsminister James Mattis hatte am Mittwoch in Brüssel von den Alliierten einen klaren Plan zur Steigerung des Militärbudgets bis Ende des Jahres gefordert.