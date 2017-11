BrüsselKommende Woche steht in Brüssel eine wichtige Personalentscheidung an: Die Gruppe der Euro-Finanzminister will am Montag einen neuen Vorsitzenden wählen. Die Bewerbungsfrist für das wichtige Amt läuft am kommenden Donnerstag um 12 Uhr ab. Brüsseler Insider rechnen erst unmittelbar vor Toresschluss mit Kandidaturen. Potenzielle Interessenten würden bis dahin noch ihre Chancen ausloten und um Unterstützung werben, meinen EU-Diplomaten.

Der mit Abstand aussichtsreichste Kandidat hatte sich zunächst selbst aus dem Spiel genommen: Der spanische Wirtschaftsminister Luis de Guindos will ins Direktorium der Europäischen Zentralbank aufrücken. Deshalb schloss er eine Kandidatur für den Euro-Gruppen-Vorsitz lange Zeit aus. Die Entscheidung scheint nun aber nicht mehr in Stein gemeißelt zu sein. De Guindos denke neuerdings darüber nach, sich doch für den Euro-Gruppen-Vorsitz zu bewerben, hieß es in Brüssel. Ein wesentlicher Grund dafür könnte sein, dass de Guindos den Topjob der EZB nicht mehr sicher in der Tasche hat. Die Regierungen wichtiger Euro-Staaten würden es lieber sehen, dass der Spanier Chef der Euro-Gruppe wird und haben ihm das offenbar auch signalisiert. „Wenn De Guindos sich für den Euro-Gruppenvorsitz bewirbt, bekommt er den Posten“, meinen Brüsseler Insider.