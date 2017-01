Brüssel/ParisDer scheidende französische Staatschef Francois Hollande will einem Zeitungsbericht zufolge Nachfolger von Donald Tusk als Präsident des Europäischen Rates werden. Hollande hoffe auf das Amt nach seinem Abschied aus dem Elysee-Palast Mitte Mai, berichtete die Zeitung „Le Parisien“ am Donnerstag in ihrer Online-Ausgabe unter Berufung auf mehrere nicht näher bezeichnete Insider. Aus seinem Umfeld hieß es, der Bericht sei „komplett unwahr“. Tusks Büro äußerte sich zunächst nicht zu dem Artikel. Ein von Reuters befragter EU-Regierungschef sagte, die Personalie sei bisher nicht diskutiert worden und womöglich handele es sich nur um ein „verrücktes Gerücht“. Es sprächen aber eine Reihe von logischen Argumenten für den Wechsel.

Die größte Herausforderungen des EU-Ratspräsidenten sind in den kommenden Jahren die Brexit-Verhandlungen und der Zusammenhalt unter den 27 EU-Staaten gegen populistische Strömungen.