BrüsselDie christdemokratische Europäische Volkspartei (EVP) will den österreichischen Finanzminister Hans-Jörg Schelling zum Chef der Euro-Gruppe machen. Die zur EVP gehörenden Finanzminister der Euro-Zone, darunter auch der geschäftsführend amtierende deutsche Finanzminister Peter Altmaier, hätten sich bei einem Arbeitstreffen Anfang der Woche in Brüssel darauf verständigt, Schelling für die Nachfolge von Jeroen Dijsselbloem vorzuschlagen, erfuhr das Handelsblatt aus Teilnehmerkreisen. Nach der österreichischen Parlamentswahl ist zwar noch nicht klar, ob Schelling in Wien wieder Finanzminister wird. Seine Chancen stünden aber sehr gut, hieß es in Brüssel.

Dijsselbloems Amtszeit läuft noch bis Mitte Januar. Der Niederländer muss abtreten, weil seine Sozialdemokratische Partei der neuen niederländischen Regierung nicht mehr angehört. Die Euro-Gruppe will bei ihrem nächsten Treffen Anfang Dezember einen neuen Euro-Gruppenvorsitzenden wählen. Bis dahin müssen offiziell Kandidaturen eingereicht werden.