WashingtonDer neue US-Präsident Donald Trump strebt baldige Gespräche mit Kanada und Mexiko über das nordamerikanische Freihandelsabkommen Nafta an. „Wir werden Verhandlungen beginnen, die mit Nafta zu tun haben“, kündigte Trump am Sonntag in Washington an. Auch über Einwanderung und Sicherheit an den Grenze wolle er mit den Nachbarn sprechen.

Trump hatte im Wahlkampf angekündigt, bessere Bedingungen für die Vereinigten Staaten herauszuschlagen. Das seit 1994 geltende Nafta-Abkommen und andere Freihandelsverträge werden von ihm und seinen Anhängern mitverantwortlich gemacht für den Niedergang der amerikanischen Industrie in vielen Regionen. Die USA importieren viel mehr als sie exportieren.