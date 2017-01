Der chinesische Präsident Xi Jinping gilt nach seinem Auftritt beim Weltwirtschaftsforum in Davos als neuer Hoffnungsträger von Manager und Ökonomen. Wie fanden Sie ihn?

Ich fand, das war eine sehr gute Rede. Vor allem, weil es eine ganz klare Botschaft war: China unterstützt den Freihandel. Es ist doch wichtig, dass sich da ein Anführer eines großen Landes hinstellt und sagt: Es ist nicht an allen Problemen der Welt die Globalisierung Schuld. Und gleichzeitig hat er eben Zugeständnisse gemacht, dass China sich künftig stärker für den freien Handel einsetzen will, dass es Handelsbarrieren abbauen und Investitionsbeschränkungen lockern will.

Xi hat den Namen nicht genannt, dürfte sich aber vor allem an den neuen US-Präsidenten Donald Trump gewandt haben. Versteht der die subtile Botschaft?

Ich denke, Trump dürfte die Botschaft verstanden haben, dass China sich eher als der bedachtere Part der Weltpolitik inszenieren möchte und nicht auf die Provokationen einsteigt.