Kiew Das Nationale Antikorruptionsbüro in der Ukraine sieht sich in seiner Arbeit massiv behindert. Der Leiter des Büros, Artem Sytnik, sagte der Nachrichtenagentur AP, politische und wirtschaftliche Eliten des Landes fürchteten das Nabu, weil sie wüssten, dass sie nicht mehr unantastbar sind.

Die Partei von Präsident Petro Poroschenko und ihre Verbündeten im Parlament haben außerdem eine Gesetzesvorlage eingereicht, mit der Nabu-Direktoren mit einfacher Mehrheit entlassen werden können. Derzeit kann der Nabu-Chef nur entlassen werden, wenn im Rahmen eines Strafverfahrens gegen ihn ermittelt wird. Damit sollte seine Unabhängigkeit gewährleistet werden.

Die Angriffe stünden im direkten Zusammenhang mit der Tatsache, dass sein Büro vermehrt gegen Personen ermittele, die ranghohe Ämter in den Medien oder bei der Verwaltung inne hätten, erklärte Sytnik. Die jüngste Kampagne geht seiner Einschätzung nach auf die Ermittlungen gegen den Sohn von Innenminister Arsen Awakow zurück. Er soll in einen Fall von Unterschlagung in Höhe von umgerechnet 440.000 Euro verwickelt sein. Der Minister hat seinen Sohn für unschuldig erklärt.

Die Chefin des Internationalen Währungsfonds, Christine Lagarde, äußerte sich besorgt über die Entwicklung in der Ukraine. Diese drohe, die Fortschritte zunichte zu machen, die mit dem Aufbau unabhängiger Institutionen im Kampf gegen Korruption erzielt worden seien, erklärte sie. Lagarde forderte die ukrainische Regierung und das Parlament auf, die Unabhängigkeit des Nabu sicherzustellen.